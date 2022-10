Challenger d'Orléans - Michael Geerts en finale du double

(Belga) Michael Geerts s'est qualifié pour la finale du double du tournoi Challenger d'Orléans, joué sur surface dure et doté de 134.920 euros, samedi en France.

Associé au Tunisien Skander Mansouri, Geerts s'est imposé en deux sets 7-5, 7-5 face à la paire formée par l'Allemand Hendrik Jebens et le Grec Petros Tsitsipas. Geerts et Mansouri affronteront en finale les Français Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin, têtes de série N.1. En simple, l'Anversois, 226e mondial, a été battu au premier tour par le Français Corentin Moutet, classé 64e à l'ATP, en deux manches: 7-6 (7/3), 7-6 (7/3). (Belga)