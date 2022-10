ATP Tokyo - Sander Gillé et Joran Vliegen rejoignent le tableau final

(Belga) Eliminés en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Séoul jeudi en Corée du Sud, Sander Gillé et Joran Vliegen ont rejoint le Japon où ils ont passé les deux tours de qualifications pour rentrer dans le tableau final du tournoi de tennis ATP 500 de Tokyo, une épreuve sur surface dure dotée de 1.953.285 dollars.

Formant la première paire tête de série des qualifications, Sander Gillé (ATP 78 en double), 31 ans, et Joran Vliegen (ATP 88), 29 ans, ont battu au deuxième et dernier tour dimanche l'Américain Max Schnur (ATP 96), 29 ans, associé à l'Australien John Patrick Smith (ATP 91), 33 ans, (N.2) 6-4, 2-6 et 10/5 au super jeu décisif en 1h22 minutes de match. Ce sont les seuls Belges engagés dans la capitale japonaise. Au premier tour à Séoul, le duo avait mis un terme à sept défaites de rang dans un tournoi sur le circuit principal. Une série à laquelle il faut ajouter trois revers enregistrés en Coupe Davis à Hambourg. (Belga)