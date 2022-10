Et à la fin, c'est Lewandowski qui marque: le Barça évite de peu le piège de Majorque (vidéo)

Le FC Barcelone a pris seul la tête du championnat d'Espagne grâce à une courte victoire sur le terrain de Majorque (1-0), samedi soir, dans l'attente du match du Real Madrid dimanche contre Osasuna, pour le compte de la 7e journée. Le Barça, avant son déplacement à Milan contre l'Inter mardi en Ligue des champions, devance d'un point son grand rival madrilène.

Les Catalans ont marqué par l'inévitable Robert Lewandowski (20e), auteur sur un nouvel exploit personnel de son neuvième but de la saison en Liga. L'ancienne gâchette du Bayern s'envole en tête du classement des buteurs. L'équipe de Xavi en est désormais à six victoires d'affilée en championnat, dont quatre à l'extérieur, après un premier match nul en ouverture de la saison contre le Rayo Vallecano au Camp Nou (0-0).

Les Barcelonais n'ont cependant pas fait forte impression aux Baléares, avec notamment un Ousmane Dembélé transparent et remplacé par Ferran Torres à la 80e minute.

Le seul éclair du match est venu de Lewandowski, qui est entré dans la surface côté gauche, a crocheté le Slovaque Martin Valjent puis placé un tir imparable dans le coin opposé du but gardé par le Serbe Predrag Rajkovic. Du grand art.

Trois minutes plus tard, le Polonais, alerté par Sergio Busquets à la limite du hors jeu, a bien failli doubler la marque seul devant Rajkovic, mais il a manqué sa tentative de lob, captée par le gardien majorquin. En face, les joueurs de l'entraîneur mexicain Javier Aguirre ont tout tenté, et se sont créé quelques belles occasions de but, dont une reprise de près de Jaume Costa sur Marc-Andre ter Stegen (35e) ou un tir trop croisé du Sud-Coréen Lee Kang-in côté droit de la surface en fin de match (89e).