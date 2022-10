Anderlecht tombe à nouveau: Charleroi piège le Sporting et intègre le top 8

Anderlecht et Charleroi s’affrontaient pour, dans les deux cas, se donner un peu d’air. Anderlecht, qui restait sur une victoire contre Courtrai avant la trêve internationale, espérait enchaîner, tandis que Charleroi voulait se remettre la tête à l’endroit après sa chute contre Westerlo.

C’est un incident qui marquera la première partie de la rencontre. Dans un duel aérien, Fabio Silva et Andreou se percutaient et forçaient les soigneurs à intervenir de longues minutes. Mais dans le jeu, les occasions se font très rares. Les deux équipes s’offraient de petites opportunités, mais mettaient un terme à une première période peu emballante sans le moindre but.

Les choses vont finalement s'emballer en seconde période. A la 65ème, Morioka coupait la bonne période anderlechtoise en inscrivant le premier but de la partie pour faire 0-1. Bousculés, les Mauves vont alors continuer à pousser, loupant notamment le coche sur une tentative d'Esposito. Mais la punition n'était jamais bien loin, le prouve cette tentative de Badji, qui a frôlé le but mauve.

Avec cette victoire, Charleroi reprend un peu de confiance et s'installe au huitième rang du championnat.