L'Espagnol Fernando Alonso bat à Singapour le record de départs en Grands Prix

(Belga) À 41 ans, l'Espagnol Fernando Alonso a battu dimanche le record de départs en Grand Prix de Formule 1, en partant depuis la 5e place sur la grille à Singapour, dépassant au compteur le Finlandais Kimi Raikkonen.

Alonso a commencé un total de 351 Grands Prix, contre 350 pour Raikkonen. Cependant, un débat existe sur ces chiffres, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) enlevant une unité à Alonso et à Raikkonen car les deux pilotes avaient abandonné au Grand Prix de Belgique 2001 et n'avaient pas pris part au deuxième départ de la course, donné après un accident. (Belga)