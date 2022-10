C'est trop pour Manchester United: De Bruyne offre deux passes décisives géniales à Haaland (vidéo)

Kevin De Bruyne enchaîne, encore et toujours, avec Manchester City. Le Diable Rouge était titulaire contre Manchester United dans le derby, qu'il a encore marqué de son empreinte. Le Belge a d'abord offert une passe décisive à Haaland sur le deuxième but des siens, avant de récidiver quelques minutes plus tard, d'une ouverture lumineuse pour le Norvégien, qui faisait déjà 3-0.

Cela fait déjà 8 passes décisives pour lui cette saison. Et 13 buts pour Haaland !