La Grand-Place de Bruxelles se remplit lentement en vue de l'arrivée de Remco Evenepoel

La Grand-Place de Bruxelles se remplit lentement en attendant l'arrivée du cycliste Remco Evenepoel. Le champion du monde de cyclisme et vainqueur de la Vuelta est en route avec un millier de supporters vers l'hôtel de ville de Bruxelles, où il sera honoré. Vers 14h45, le cortège se trouvait au niveau du stade du club de football RSC Anderlecht.

Dimanche après-midi, il y a déjà eu une cérémonie en l'honneur du cycliste à Dilbeek, où Evenepoel habite. Il a reçu le titre de citoyen d'honneur et s'est notamment vu remettre un nouveau vélo et un casque. Ensuite, Evenepoel et sa fiancée Oumi Rayane sont partis pour la Grand-Place dans une voiture décapotable. Il s'agissait d'un véhicule personnalisé avec deux bandes arc-en-ciel et des références au maillot de champion du monde d'Evenepoel et au maillot rouge de leader de la Vuelta. Ceux qui le voulaient pouvaient monter sur leur vélo derrière la voiture d'Evenepoel. Cette promenade à vélo a mené le cortège jusqu'à Bruxelles via le café des supporters d'Evenepoel à Schepdaal, puis via Pede-Sainte-Anne et Anderlecht. Au final, environ un millier de personnes ont enfourché leur deux-roues pour rejoindre ce cortège.