LPGA - Charley Hull remporte le The Ascendant, son premier tournoi depuis 2016

(Belga) L'Anglaise Charley Hull a remporté dimanche le tournoi The Ascendant de golf (LPGA Tour/1.700.000 dollars), son deuxième titre sur le circuit LPGA, à l'issue du 4e et dernier tour disputé sur le Old American Golf de The Colony (Texas).

Hull, 26 ans, qui avait glané le Tour Championship en 2016 à seulement 20 ans, a rendu une dernière carte de 64, soit sept coups sous le par, avec huit birdies et un bogey. Avec un total de 266 coups, elle s'impose avec un coup d'avance sur la Chinoise Lin Xiyu et deux coups sur la Néo-Zélandaise Lydia Ko. Classement final (par 71): 1. Charley Hull (Ang) -18 (67-64-71-64) 2. Lin Xiyu (Chn) -17 (65-68-69-65) 3. Lydia Ko (N-Z) -16 (70-66-67-65) 4. Atthaya Thitikul (Tai) -12 (66-67-72-67) 5. Moriya Jutanugarn (Tai) -11 (67-68-70-68) Cheyenne Knight (USA) -11 (71-68-71-63) 7. Ryu So Yeon (CdS) -10 (69-68-68-69) Lizette Salas (USA) -10 (66-72-69-67) 9. Céline Boutier (Fra) -9 (68-69-66-72) 10.Lexi Thompson (USA) -8 (67-70-69-70) (Belga)