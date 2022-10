PGA Tour: Detry 9e du Sanderson Farms Championships, Hugues vainqueur après playoff

(Belga) Thomas Detry a terminé 9e du Sanderson Farms Championship, une épreuve du circuit PGA Tour de golf dotée de 7,9 millions de dollars qui s'est achevée dimanche sur le parcours du Country Club de Jackson dans le Mississippi.

Coleader après le 2e tour, le Bruxellois, 29 ans, avait reculé au 15e rang samedi après un 3e tour en 74 coups. Dimanche, il a rendu une carte de 68 sur laquelle il a inscrit deux eagles, trois birdies et trois bogeys. Cela lui a permis de progresser de six places au classement et de finir au 9e rang avec un total de 276. C'est le Canadien Mackenszie Hugues qui a remporté dimanche le tournoi, après avoir battu en playoff l'Autrichien Sepp Straka. Mackenszie Hugues, 31 ans gagne ainsi son deuxième titre en PGA après avoir battu Straka au deuxième tour d'un playoff disputé après que les deux joueurs eurent terminé le quatrième tour à ?17. Classé 82e joueur mondial, Hughes avait décroché son premier titre en PGA en 2016, là aussi après playoff. Strak, 36e mondial a remporté de son côté son premier titre en PGA en février dernier et a échoué de très près à en obtenir un second en août après un playoff perdu face à Will Zalatoris au St Jude Championships. (Belga)