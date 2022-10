WTA Monastir - Elise Mertens se qualifie sans trembler pour le deuxième tour

(Belga) Elise Mertens s'est qualifiée facilement pour le deuxième tour du tournoi de tennis WTA 250 de Monastir, joué sur surface dure et doté de 251.750 dollars, lundi en Tunisie.

Elise Mertens, 42e mondiale et tête de série N.5, l'a emporté en deux sets 6-1, 6-1 contre la Roumaine Jaqueline Cristian, 24 ans, 82e mondiale, en seulement 56 minutes de jeu. Au deuxième tour, la numéro 1 belge, 26 ans, sera opposée - pour la première fois sur le circuit - à la Grecque Despina Papamichail (WTA 150), 29 ans, qui a battu en trois sets 1-6, 7-6 (7/2), 6-0 la Chinoise Lin Zhu (WTA 64) plus tôt lundi. Elise Mertens est la seule joueuse belge engagée dans le tournoi de Monastir où elle ne disputera que le simple et où la Tunisienne Ons Jabeur, N.2 mondiale, est la première tête de série. (Belga)