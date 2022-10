Ligue des Champions - Koke et l'Atlético Madrid en confiance à Bruges: "Poursuivre sur notre lancée"

(Belga) Le capitaine de l'Atlético Madrid Koke et ses équipiers abordent avec confiance le déplacement au Club de Bruges mardi à 21h00 pour la 3e journée du groupe B de la Ligue des Champions. "Nous venons ici avec de l'enthousiasme et des idées claires", a confirmé l'équipier d'Axel Witsel et Yannick Carrasco lundi en conférence de presse.

Les 'Colchoneros' ont pu faire le plein de confiance samedi dernier avec une victoire 0-2 sur le terrain du FC Séville. "Nous avons hâte de faire un bon match et de le gagner. Nous venons ici avec l'enthousiasme et des idées claires. Notre victoire à Séville nous a donné de la confiance et j'espère que cela nous aidera à poursuivre sur notre lancée. Les matches s'enchaînent rapidement mais nous devons d'abord penser à celui contre Bruges." Deuxièmes du groupe B avec trois points de retard sur les Brugeois, les Madrilènes peuvent s'emparer de la tête du groupe en cas de victoire. "Peu importe notre système, l'équipe est capable de marquer des buts. Nous avons des joueurs en attaque qui sont capables de faire la différence. Nous espérons faire un bon match et trouver le chemin des filets pour prendre les trois points", a conclu Koke, qui détient depuis samedi le record du nombre de matches joués avec les 'Colchoneros' (554). (Belga)