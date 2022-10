Tim Wellens finalement au départ de la Tre Valli Varesine à Varese

(Belga) Après avoir postposé son retour à la compétition "pour raisons personnelles", Tim Wellens va finalement prendre le départ de la Tre Valli Varesine, une semi-classique italienne (1.Pro) de 196,3 km qui se dispute mardi à Varese.

Le coureur de Lotto Soudal figure sur la liste de départ communiquée lundi par la formation belge, avec notamment Harm Vanhoucke et Viktor Verschaeve. Tim Wellens devait effectuer son retour à la compétition jeudi dernier lors de la Coppa Agostoni, mais le Limbourgeois avait renoncé pour "raisons personnelles". Il avait aussi fait l'impasse sur la Coppa Bernocchi lundi. La dernière course du Trudonnaire, 31 ans, qui rejoindra UAE Emirates la saison prochaine, remonte au 24 août lors de la Course des raisins à Overijse, qu'il n'a pas terminée. En proie à des problèmes de palpitations cardiaques, il avait notamment dû faire l'impasse sur les GP de Québec et de Montréal. Le tout à quatre jours du Tour de Lombardie (WorldTour), le dernier Monument de la saison, samedi. (Belga)