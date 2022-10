L'Argentin Gonzalo Higuain annonce sa retraite à la fin de la saison

(Belga) L'attaquant international argentin, Gonzalo Higuain a annoncé lundi qu'il prendrait sa retraite professionnelle à l'issue de la saison de MLS, le championnat nord-américain, qu'il dispute avec son club de l'Inter Miami.

"Le jour est venu de dire adieu au football, qui m'a tant apporté. Une profession que je me sens privilégié d'avoir exercée, avec ses bons et moins bons moments", a déclaré le joueur de 34 ans, très ému, en conférence de presse. C'est au Real Madrid (2006-2013), que l'avant-centre, formé à River Plate, a commencé à se forger son palmarès, avec trois titres de champion d'Espagne (2007, 2008, 2012). A Naples, où il n'a remporté que la Supercoupe d'Italie, il s'est surtout distingué sur le plan individuel, terminant meilleur buteur de la Serie A en 2015-2016. Ses 36 buts en 35 rencontres demeurent le record sur une saison, égalé ensuite par Ciro Immobile avec la Lazio en 2019-2020. Il a ensuite été champion d'Italie trois fois avec la Juventus (2017, 2018, 2020) et finaliste de la Ligue des Champions (2017). Higuain a tout de même brandi un trophée européen avec Chelsea en 2019, celle de l'Europa League, même s'il ne joua qu'un match de cette campagne. Avec l'Argentine, il a été finaliste du Mondial 2014 au Brésil, battu par l'Allemagne (1-0 a.p.), et de la Copa America à deux reprises en 2015 et 2016, inscrivant 31 buts en 75 sélections. (Belga)