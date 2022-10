Joris De Loore éliminé d'entrée en Corée du Sud de l'Open de Gwangju

(Belga) Joris De Loore a été éliminé dès le premier tour de l'Open de Gwangju en Corée du Sud mardi, un tournoi de tennis du circuit Challenger, sur surface dure, doté de 53.120 dollars.

Joris De Loore, 29 ans, 313e mondial, a été surpris en entrée par l'Américain Keegan Smith (ATP 340), 24 ans, repêché des qualifications, en trois sets - 1-6, 6-4, 6-4 - au bout de 1 heure et 53 minutes de jeu. Kimmer Coppejans est aussi inscrit dans ce rendez-vous en Corée du Sud. L'Ostendais, 28 ans, 198e au classement ATP, affronte au premier tour mardi le Hongrois de 22 ans, Zsombor Piros (N.7/ATP 160). Les deux Belges sont associés en double et doivent jouer au premier tour contre une paire composée de l'Australien Marc Polmans et l'Américain Keegan Smith précisément.