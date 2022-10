Ouverture du procès du policier accusé d'avoir éborgné un supporter corse

Six ans après les faits et à l'issue d'une longue bataille judiciaire, le procès du policier accusé d'avoir éborgné un supporter bastiais après un match de Ligue 1 à Reims s'est ouvert mardi devant les assises de la Marne.

A la barre, sans montrer d'émotion particulière, l'accusé confirme qu'il est encore fonctionnaire de police, avant l'appel des jurés.

"Je me sens très mal, très angoissé", c’est "une épreuve de devoir me replonger et de revivre ce moment", confie à son arrivée le plaignant, Maxime Beux.

"Ce que j’ai perdu ce soir là je ne le retrouverai pas", ajoute-t-il, ""satisfait" pourtant que son affaire soit "arrivée jusqu’aux assises". Il attend une "condamnation pénale de celui qui est responsable".

Les avocats de l'accusé, Nicolas Brazy et Pascal Ammoura, n'ont eux pas souhaité s'exprimer avant l'ouverture du procès.

Jugé pour "violences avec usage ou menace d'une arme suivies de mutilation ou infirmité permanente", le policier, âgé de 50 ans, encourt 15 ans de réclusion criminelle.

Il avait tenté de contester son renvoi aux assises, devant la cour d'appel de Reims puis la Cour de cassation. En vain.

Le 13 février 2016, à l'issue du match remporté par le SC Bastia, un groupe de supporters corses rejoint le centre-ville où des heurts éclatent avec les policiers.

Parmi les Bastiais, Maxime Beux, 22 ans à l'époque, donne un coup de pied dans la voiture du policier mis en cause. Celui-ci le rattrape et lui envoie, selon lui, un coup de bâton télescopique pour "le stopper dans sa course".

L'accusé, alors membre de la BAC (brigade anti-criminalité) rémoise, explique que le jeune homme a chuté et que sa tête a "heurté le haut d'un potelet métallique", provoquant sa blessure à l’oeil.

"Abracadabrantesque" selon l'avocat de la victime, Me Benjamin Genuini, qui cite deux expertises médicales selon lesquelles "la blessure coïncide avec un coup de matraque télescopique", qui a entrainé la perte fonctionnelle irréversible de l’oeil gauche.

Quatre jours après le match, une information judiciaire est ouverte contre X pour violences volontaires. Maxime Beux est entendu comme partie civile.

Confronté aux expertises, le policier, originaire de Reims, finit par reconnaître que la blessure à l’oeil a été causée par le coup de matraque, mais dit avoir agi "en exécution d'un ordre". Chargé de patrouiller en centre-ville, il devait "interpeller les personnes troublant l'ordre public".

Verdict vendredi.