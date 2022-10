Guillaume Van Keirsbulck rejoint Bingoal Pauwels Sauces WB en 2023

(Belga) Guillaume Van Keirsbulck roulera pour Bingoal Pauwels Sauces WB en 2023, a annoncé la formation belge dans un communiqué mardi.

Le coureur de Alpecin-Deceuninck, 31 ans, est passé par Quick Step (2010-2016), Wanty-Groupe Gobert (2017-2018) puis CCC (2019-2020) avant de poser ses valises chez Alpecin-Deceuninck en 2021. Le Flandrien compte six victoires à son palmarès dont le GP Samyn en 2017 et l'Antwerp Port Epic en 2018 son dernier succès en date. Guillaume Van Keirsbulck sera "un de nos fers de lance essentiels pour la période des classiques. Il doit aussi apporter son expérience au sein de notre équipe, la communiquer aux jeunes pros", a communiqué Bingoal Pauwels Sauces WB. "L'équipe me propose un très beau programme et c'est motivant", a commenté Van Keirsbulck, à l'arrivée de trois Tours de France et une Vuelta, qui se réjouit de rouler dans l'équipe de Christophe Brandt. "Je pourrai jouer ma carte personnelle dans les classiques où l'objectif sera le résultat et la victoire. Cela aussi m'a encouragé à adhérer à ce nouveau projet. Je m'étais retrouvé sans équipe au début 2021, j'avais ensuite pu intégrer la structure de Développement l'Alpecin-Fenix. J'ai pris conscience à ce moment que je pouvais et devais à nouveau tout donner pour le vélo et je reste dans cette optique pour les années qui viennent." (Belga)