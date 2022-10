"Il connait très bien sa situation": Ancelotti campe sur ses positions et laisse peu d'espoir à Eden Hazard

Resté sur le banc dimanche contre Osasuna, dans une rencontre où le Real Madrid a perdu ses premiers points de la saison (1-1), Eden Hazard semble toujours aussi éloigné dune place dans le onze de base merengue.

"Chaque joueur connaît sa situation", a déclaré l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti, qui s'est exprimé sur le cas du Brainois mardi en conférence de presse. "Chacun peut venir me demander une explication et je la lui donne. Eden ne m'a pas parlé, parce qu'il connaît très bien la situation, et qu'il a d'autres joueurs devant lui. Il y a beaucoup de concurrence. Certains jouent moins que d'autres. Sa situation est assez claire".

Le Real Madrid reçoit le Shakhtar Donetsk mercredi pour le compte de la 3e journée de la Ligue des champions.