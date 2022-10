Binche-Chimay-Binche - Christophe Laporte: "J'ai tout donné jusqu'à la fin"

(Belga) Le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté la 35e édition de Binche-Chimay-Binche (1.1), la dernière course cycliste de la saison en Wallonie. Le vice-champion du monde s'est imposé sur la Grand Place de Binche après 198,6 kilomètres de course, devant le Norvégien Rasmus Tiller (Uno-X) et le Français Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

"Je n'étais pas très confiant dans la finale car je ne savais pas comment Rasmus Tiller se sentait, il ne prenait pas beaucoup de relais", a expliqué Christophe Laporte. "Je pense qu'il donnait son maximum mais, dans ces cas-là, on se demande toujours si l'adversaire en garde un peu sous la pédale. Finalement, j'ai pu m'isoler au commandement pour m'imposer. Une fois qu'on est lancé dans une manœuvre comme celle-là, il faut aller jusqu'au bout car si je me faisais reprendre par les poursuivants, je savais que c'était terminé pour moi". Laporte et Tiller ont placé leur attaque à neuf kilomètres de l'arrivée. "J'ai tout donné jusqu'à la fin, j'ai jeté mes dernières forces dans la dernière montée et ça a réussi. J'en suis très heureux", ajoute le Français, qui disputait sa première course depuis les Mondiaux de Wollongong, où il a pris la 2e lace derrière Remco Evenepoel le 25 septembre dernier. (Belga)