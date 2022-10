FC Bruges-Atlético Madrid EN DIRECT: Carrasco ouvre les hostilités et donne des premières sueurs froides aux Brugeois

Suivez avec nous la troisème rencontre du FC Bruges dans cette édition 2022-23 de la Ligue des Champions. Les Brugeois sont premiers de leur groupe et reçoivent l'Atlético Madrid.

Le direct

10': Ça repart très vite, Morata file balle au pied vers les cages de Mignolet, mais sa frappe n'est pas cadrée.

9': Bon coup franc pour les Brugeois à l'entrée du rectangle espagnol. Les Belges ont tenté une combinaison qui atterri dans les gants d'Oblak.

7': Première occasion pour l'Atlético ! Yannick Carrasco reçoit le ballon en plein axe. Il arme et frappe, mais son tir est dévié et part en corner. Le coup de coin est capté par Mignolet.

5': Le début de la rencontre est animé et montr les belles volontés des deux équipes. Elles ne sont pas là pour faire de la figuration. L'enjeu est trop important, tout le monde veut la victoire et ça se sent.

1': Après les premières secondes, il est clair que les Brugeois veulent garder le contrôle du ballon, les Esapgnols laissent faire.

0': C'est parti au Jan Breydel !

Une petite minute de silence a été observée avant le début de la rencontre pour rendre hommage aux 131 victimes dans un stade en Indonésie.

Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre direct. Les joueurs sont en train de monter sur le terrain, on va commencer dans un instant !

L'avant-match

C'est un Club de Bruges en pleine confiance qui recevra l'Atlético Madrid mardi dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions. Après avoir signé un 6/6 grâce à ses victoires contre Leverkusen (1-0) et à Porto (0-4), le club de la Venise du Nord, qui a battu Malines 3-0 ce week-end en championnat, est en tête de son groupe et peut envisager de passer l'hiver européen. Le match est à suivre en direct à partir de 20:10 sur Club RTL et RTL Play.

Dans cette Ligue des Champions, les Brugeois font partie d'un cercle très fermé qui comprend seulement le Sporting Portugal, le Real Madrid et le Bayern Munich : celui des clubs qui n'ont pas encore encaissé. Simon Mignolet aura fort à faire ce soir contre Alvaro Morata et Antoine Griezmann pour tenter de garder ses cages inviolées un match de plus.

Alors que jamais un club belge n'avait gagné ses deux premières rencontres en Ligue des Champions, les Brugeois veulent continuer d'écrire l'histoire en remportant une troisième victoire de rang.

Les compositions

Côté espagnol, Diego Simeone a décidé d'aligner ses deux Belges Yannick Carrasco et Axel Witsel pour tenter de faire plier les Brugeois.

Les Brugeois, eux, restent sur une composition solide avec Mignolet, Odoi, Mechele, Sylla, Meijer, Onyedika, Nielsen, Vanaken, Buchanan, Jutglà et Sowah.