Binche-Chimay-Binche - Rasmus Tiller encore deuxième à Binche: "Laporte était trop fort"

(Belga) Le champion de Norvège Rasmus Tiller (Uno-X) s'est classé pour la deuxième fois en deux ans deuxième de Binche-Chimay-Binche. Il avait été battu par le Néerlandais Danny van Poppel en 2021 et en 2022, il a dû s'incliner dans la finale devant le Français Christophe Laporte.

"J'ai connu une bonne journée, meilleure que l'an dernier", a expliqué Tiller. "J'ai pu rester dans le groupe de tête et sortir sur la fin avec Christophe Laporte. Il était tout simplement plus fort que moi quand il a placé sa dernière accélération. Je pense avoir livré une bonne course, je ne peux donc pas être déçu, la deuxième place était le meilleur résultat que je pouvais faire à Binche." (Belga)