Le Bayern Munich se fait plaisir, pulvérise Plzen et s'assure la première place (vidéo)

Pour la 3e journée de la Ligue des Champions, le Bayern Munich a confirmé sa supériorité dans le groupe C avec un score élevé de 5-0 face à Plzen.

À Munich, les Allemands ont débuté leur démonstration de puissance dès les premières minutes avec une frappe en pleine lucarne de Leroy Sané (7e), un tir à ras du sol de Serge Gnabry (13e) et un effort personnel de Sadio Mané (21e). En seconde période, grâce à une belle passe en profondeur de Mané, Sane a inscrit un deuxième but (51e). Eric Maxim Choupo-Moting a ensuite fixé le score final à 5-0 (59e). Le Bayern maintient sa première place du groupe C avec trois victoires en trois matches.