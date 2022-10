Kimmer Coppejans et Joris De Loore au 2e tour du double

(Belga) Kimmer Coppejans et Joris De Loore se sont qualifiés pour le 2e tour du double au Challenger de Gwangju, mercredi en Corée du Sud. La paire belge s'est imposée 6-3, 6-2 en 1h03 face au duo composé de l'Australien Marc Polmans et l'Américain Keegan Smith au 1er tour de ce tournoi de tennis sur surface dure, doté de 53.120 dollars.

Coppejans et De Loore affronteront pour une place en demi-finales l'Allemand Maximilian Marterer et l'Autrchien Maximilian Neuchrist. Kimmer Coppejans (ATP 198) et Joris De Loore (ATP 313) avaient été éliminés au 1er tour du simple mardi. (Belga)