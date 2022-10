Le Barça a-t-il été volé? Les Catalans vont porter plainte pour un penalty non-sifflé (vidéo)

L'Inter Milan s'est imposé sur le plus petit score mardi soir face au FC Barcelone (1-0). Les Italiens ont réalisé le coup parfait en remportant une rencontre dans laquelle ils n'ont eu que 28% de possession de balle.

Ils ont aussi eu de la chance en toute fin de match lorsque l'arbitre décide de ne pas siffler penalty sur une phase qui continue de faire débat ce mercredi.

En conférence d'après-match, Xavi n'a pas caché son agacement. "Je suis fâché. Je suis énervé à cause de la situation qu’on a vécue, c’est une injustice. J’ai dit hier que les arbitres devaient parler, s’expliquer, parce qu’on ne comprend rien. L’arbitre doit parler. Pour moi, c’est très clair. Je pense que c’est très important que ce soit l’arbitre qui parle. L’arbitre ne m’a rien dit. J’ai le sentiment de ne rien comprendre. Ils ont joué un meilleur match et ont plus couru. Mais je suis énervé par cette situation."

Selon le journal espagnol AS, les Catalans sont tellement énervés qu'ils comptent déposer plainte officiellement devant l'UEFA.