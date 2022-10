Chelsea-AC Milan: suivez l'affiche de rêve EN DIRECT

Suivez avec nous la rencontre de Ligue des Champions entre Chelsea et l'AC Milan. Les Blues n'ont pas le droit de faire un autre résultat que la victoire ce soir, s'ils veulent garder une chance de continuer à jouer en Europe après l'hiver.

> Suivez le match EN DIRECT

Le direct

45': La mi-temps se termine doucement. On aimerait vous donner plus de détails sur le cours du match, mais il ne se passe pas grand chose à mettre en avant.

40': On retombe dans les "travers" d'il y a quelques minutes. Le match est bien bouclé et les occasions se font rare, l'intensité redescend d'un cran.

36': Quel dommage pour Fofana. Le buteur s'est fait mal et doit céder sa place. Trévoh Chalobah le remplace.

32': Alors là ! Les Blues inscrivent un superbe but ! Mason Mount ponctue une magnifique séquence collective en lobant le gardien italien dans un angle très fermé. Malheureusement pour eux, il est signalé hors-jeu.

28': Chelsea pousse et veut forcer le 2-0. Les Blues sont très présents au pressing et ne laissent rien aux Milanais. Mount s'offre une superbe opportunité de frappe, mais il est contré par un défenseur.

24': BUUUUUT ! C'est enfin rentré pour Chelsea ! C'est mérité, les Blues marquent sur leur troisème corner à la suite. C'est Wesley Fofana qui ouvre le score après un cafouillage de la défense, son premier but en Ligue des Champions.

22': La claquette de Tatarusanu ! C'était nécessaire pour repousser une tête de Thiago Silva qui filait vers le but.

19': Corner pour Chelsea qui termine en coup de pied de but. La rencontre n'est pas des plus palpitantes. On attend que les occasions dangereuses se présentent, mais là on reste sur notre faim.

14': Carton jaune pour Ballo-Touré qui a planté ses crampons dans la cheville de Loftus-Cheek. Rien d'intentionnel, mais ça fait mal et il était en retard. Le jaune est mérité.

12': Le match est bien verrouillé par les deux équipes qui peinent à se créer de réelles opportunités.

7': Le premier carton de la partie est pour Milan. Krunic est averti pour une faute aux 40 mètres.

5': Chelsea est bien là aussi ! Première vraie occasion du match avec une belle frappe de Mount qui force Tatarusanu à sortir le grand jeu.

3': Milan n'est pas venu faire de la figuration à Londres. Nouveau coup-franc pour Milan après une faute sur De Ketelaere.

1': Premier coup-franc pour les visiteurs aux 40 mètres, il n'aboutit à rien.

0': C'est parti pour 90 minutes !

Les joueurs sont en place, on va commencer le match dans un instant. D'abord, une minute de silence pour les victimes de la tragédie survenue dans un stade en Indonésie.

Bonsoir tout le monde ! Bienvenue dans notre live, c'est une affiche magnifique que nous allons vivre tous ensemble ce soir.

L'avant-match

C'est une affiche comme on les aime. Chelsea reçoit l'AC Milan ce mercredi soir en Ligue des Champions. Les deux clubs font partie des géants européens, les Italiens détenant même sept Coupe aux grandes oreilles.

Ce n'est "que" la troisème fois que les deux équipes s'affrontent dans cette compétition.

L'enjeu

Dernier de sa poule après deux journées, Chelsea doit impérativement l'emporter mercredi (19h00 GMT) contre l'AC Milan s'il ne veut pas voir ses chances de qualification s'envoler presque définitivement en Ligue des Champions.

Vainqueur de la compétition il y a deux ans et quart de finaliste la saison dernière, éliminé par le futur champion d'Europe, le Real Madrid, le club londonien a bien mal démarré cette édition.

Les compositions

Chez les visiteurs, Charles De Ketelaere est bien dans le onze de base aux côtés de Tatarusanu (qui remplace Mike Maignan, blessé), Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré, Tonali, Bennacer, Krunic, Leao et Giroud.

Côté anglais, l'équipe type est évidemment de sortie vu l'enjeu. Graham Potter aligne Kepa, Fofana, Thiago Silva, Koulibaly, James, Kovacic, Loftus-Cheek, Chilwell, Mount, Aubameyang et Sterling.