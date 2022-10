Malgré le six sur six de ses troupes, Karel Geraerts estime que Braga est favori

(Belga) Comme souvent depuis le début de la campagne européenne de l'Union Saint-Gilloise, l'entraîneur bruxellois Karel Geraerts estime que son adversaire sera le favori à la victoire. Jeudi, la RUSG défiera le Sporting Clube de Braga lors de la 3e journée du groupe D de l'Europa League. "C'est très clair que les Portugais seront favoris dans ce match", a lancé Geraerts en conférence de presse mercredi au Portugal.

Ce duel pourrait s'avérer important dans l'optique de la première place, directement qualificative pour les huitièmes de finale. En effet, les deux clubs partagent la tête et affichent le bilan immaculé de six points sur six. "Ce sera évidemment une rencontre importante, mais il en restera ensuite trois", a nuancé Geraerts, dont les troupes iront à Ostende dimanche en championnat avant de retrouver Braga jeudi prochain à Louvain. Pour l'ancien milieu de terrain, il ne fait pas de doute que Braga, 4e l'an dernier de son championnat, part avec une longueur d'avance. "C'est une équipe qui dispose de beaucoup de vitesse et de technique. Ils sont deuxièmes au Portugal actuellement", a préfacé Geraerts. "C'est un grand club, qui a une grande histoire et de l'expérience. Ils vont chaque saison loin en Europe. C'est très clair qu'ils sont les favoris." Geraerts craint aussi une réaction des hommes d'Artur Jorge, sévèrement battus à Porto vendredi dernier sur la scène domestique (4-1). "Je pense que cela ne va pas perturber Braga, qui sait comment gérer cette situation. En tant que joueur, tu veux toujours réagir après une défaite et montrer quelque chose aux supporters et au club." Les vice-champions de Belgique ont entamé la phase de poules par une victoire 0-1 sur la pelouse de l'Union Berlin, l'actuel leader de la Bundesliga, et ont confirmé en s'imposant 3-2 face aux Suédois de Malmö à Den Dreef. (Belga)