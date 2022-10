Charles De Ketelaere est déjà comparé à Kaka: nos consultants sont sous le charme du Diable Rouge (vidéo)

Frédéric Gounongbe

Charles De Ketelaere est l'une des nouvelles stars de l'AC Milan. Le Diable Rouge est titulaire contre Chelsea en Ligue des Champions, lui qui prend doucement ses aises dans l'effectif italien, malgré des statistiques parfois décevantes (une seule passe décisive cette saison). Pour autant, en Italie, 'CDK' est perçu comme le renfort phare de l'été et dispose d'un statut d'immense espoir. Il y est même présenté comme le nouveau Kaka !

Pour nos consultants, il faut rester prudent, mais la confiance règne. "Il faut du temps pour Charles. C'est vraiment ça", nous précise par exemple Frédéric Gounongbe. "Ses stats, pour un attaquant, qui a beaucoup joué, c'est un peu juste. Il a 21 ans, il est dans un nouveau contexte, dans un nouveau pays, c'est sa première aventure à l'étranger. Il montre beaucoup de qualités et c'est pour ça qu'on lui donne du temps. Il a encore fait un passe magnifique pour Leao ce week-end, qui ne marque pas et on ne le voit pas dans les statistiques. Il y a tout ça à interpréter dans la vision de ses stats", précise-t-il. Précisons aussi qu'il a déjà marqué, mais ses buts ont à chaque fois été annulés.

Pour Will Still, il n'y pas de craintes à avoir. "Il est élégant. Je ne dirais pas qu'il est beau. Mais en fait si, c'est un beau joueur. Il est dans un rôle qui lui va vraiment bien !", nous détaille l'adjoint de Reims sur notre plateau.