Ligue des Champions - Premiers points et victoire convaincante pour Leipzig contre le Celtic

(Belga) Deux matchs ouvraient mercredi à 18h45 la deuxième partie de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Dans le groupe F du Real Madrid, qui affrontera le Shakhtar à 21h, le RB Leipzig s'est imposé face au Celtic, 3-1.

Leipzig a conquis ses premiers points dans cette campagne européenne en disposant facilement des Écossais. Nkunku a dû s'y reprendre à deux fois, son premier but ayant été annulé pour hors-jeu, pour ouvrir le score (27e). Jota a égalisé au retour des vestiaires (47e), mais André Silva s'est illustré avec un doublé (64e et 77e) pour assurer la victoire aux Allemands. Les deux équipes sont toujours aux deux dernières places du classement malgré leur match d'avance sur le Real, 1er, et le Shakhtar, 2e, qui s'affrontent à 21h. Leipzig est 3e avec 3 points, devant le Celtic qui n'en compte qu'1. Dans l'autre rencontre de début de soirée, Salzbourg a empoché sa première victoire contre le Dinamo Zagreb, 1-0, grâce au but sur pénalty d'Okafor (71e). Le but égalisateur de Drmic dans les arrêts de jeu n'a octroyé qu'une joie de courte durée aux Croates avant d'être annulé par l'arbitrage vidéo. Ignace Van der Brempt, l'ancien défenseur brugeois, est resté sur le banc de Salzbourg pendant toute la rencontre. Avant que l'AC Milan ne se déplace à Chelsea dans le même groupe, le RB Salzbourg a pris la 1re place du classement avec 5 points. Entre Milan (4 points) et Chelsea (1 point), le Dinamo Zagreb est 3e avec 3 points. (Belga)