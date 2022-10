Erling Haaland régale encore: Pep Guardiola sort la célébration la plus drôle de l'année sur un but du Norvégien (vidéo)

Erling Haaland a (encore) porté Manchester City, ce soir, en Ligue des Champions. Le Norvégien a inscrit un doublé en 25 minutes contre le FC Copenhague, inscrivant ainsi ses 18 et 19ème buts avec son club depuis son arrivée en Angleterre.

Après le deuxième but de son attaquant, Pep Guardiola a régalé le stade, en célébrant avec des mimiques géniales. On le voit ainsi pointer son joueur et croiser les mains comme s'il jubilait d'avoir acheté son attaquant. On peut le comprendre.