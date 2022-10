WTA Monastir - Elise Mertens a dû batailler trois sets et 2h27 de jeu pour venir à bout de Papamichail

(Belga) Après un premier tour aisé, Elise Mertens a dû puiser dans ses réserves au 2e tour afin de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 250 de Monastir, joué sur surface dure et doté de 251.750 dollars, mercredi en Tunisie.

Mertens, 42e mondiale et tête de série N.5, s'est en effet imposée 5-7, 6-1, 6-2 contre la Grecque de 29 ans Despina Papamichail (WTA 150). Bien que menée d'une manche et en délicatesse sur son service, avec 9 doubles fautes, la N.1 belge a fait jouer son expérience dans les points importants en sauvant notamment 8 des 11 balles de break de son adversaire. En quarts de finale, la protégée de Philippe Dehaes défiera la Croate de 31 ans Petra Martic (WTA 41) ou la Japonaise Moyuka Uchijima, 21 ans et 124e mondiale. Elise Mertens est la seule joueuse belge engagée au Jasmin Open, où elle ne disputera que le simple et où la Tunisienne Ons Jabeur, N.2 mondiale et coqueluche du public local, est tête de série N.1 (Belga)