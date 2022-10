Eurocoupe FIBA - Larges défaites pour Courtrai et Phantoms Boom

(Belga) Courtrai et Phantoms Boom ont été sèchement battus mercredi soir lors du match aller du tour préliminaire de l'Eurocoupe FIBA de basket féminin. Les Courtraisiennes, entraînées par Philip Mestdagh, l'ancien sélectionneur des Belgian Cats, se sont inclinées 51-96 devant les Sardes de Sassari au Lange Munte de Courtrai. Dans le même temps, Phantoms Boom a été battu 62-101 par les Espagnoles de Guernica Bizkaia au Heylen Vastgoed d'Anvers. La tâche apparaît déjà comme quasiment impossible pour les deux clubs belges avant les matchs retour prévus mercredi prochain.

En début de soirée, les Belgian Cats Julie Vanloo et Kyara Linskens n'étaient pas présentes avec le Basket Lattes Montpellier Méditerranée Métropole Association. Le club français, entraîné par Valéry Demory, sélectionneur de l'équipe nationale belge, s'est imposé 53-68 sur le terrain des Croates de Pozega. Castors Braine et Namur sont directement qualifiés pour la phase de poules. Castors Braine, vice-champion de Belgique, figure dans le groupe I avec les Espagnoles de Cadi La Seu et de Saragosse (avec Serena-Lynn Geldof) ainsi que le vainqueur du match de qualifications entre Gregenwald (Lux) et Azoris (Por). Namur est dans le groupe G avec les Suissesses de Fribourg, les Portugaises de Benfica et les Luxembourgeoises de Dudelange. Côté belge encore, Venise, avec Antonia Delaere, est dans le groupe H avec les Allemandes de Keltern (et Emmanuella Mayombo), les Espagnoles d'Estudiantes (avec les soeurs Billy et Becky Massey) et le vainqueur du match de barrage entre Guernica et Phantoms Boom. Lyon avec Julie Allemand, est dans le poule K avec les Tchèques de Zabiny Brno, les Espagnoles de Euskotren et le vainqueur de Montpellier contre les Croates de Pozega. (Belga)