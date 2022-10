Le Real Madrid serait prêt à voler Haaland à Manchester City: la réponse sèche de Pep Guardiola

Ces derniers jours, une rumeur prenait de l'ampleur concernant la présence d'une clause libératoire dans le contrat d'Erling Haaland. En Espagne, on évoque notamment une piste envisagée sérieusement par le Real Madrid, qui verrait d'un bon œil l'arrivée du géant Norvégien, auteur d'un début de saison phénoménal avec Manchester City. Mais en conférence de presse, Pep Guardiola a éteint l'enthousiasme espagnol.

"Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de clause libératoire", a lancé le Catalan, qui en avait profité cet été pour signer Haaland contre seulement 75 millions d'euros. "Ni pour le Real Madrid, ni pour une autre équipe. Les rumeurs et les gens qui parlent, nous ne pouvons pas les contrôler. Je m'inquiète toujours de ce que nous pouvons contrôler. Ce qui est important, c'est qu'il s'est très bien adapté, on a le sentiment qu'il est heureux ici. Nous allons essayer avec lui et tous ceux qui veulent rester de les rendre heureux. Dans le futur, personne ne le sait, mais il est heureux, il s'est parfaitement installé, il est incroyablement aimé et c'est la chose la plus importante", a détaillé l'homme fort des Skyblues.

Encore auteur d'un doublé hier, Haaland a un contrat jusqu'en 2027 avec Manchester City.