"C'est horrible partout": la femme d'un joueur de Manchester City dézingue les restaurants locaux (photo)

Ilkay Gündogan se serait bien passé de cela. Le capitaine de Manchester City, qui joue un rôle prépondérant dans les succès de son club depuis son arrivée, voit sa femme, Sara Arfaoui, être prise pour cible par les nombreux restaurateurs de Manchester. En cause ? Une réponse à la question d'un fan, qui voulait savoir si elle avait un restaurant à recommander en ville.

Et visiblement, l'Italienne n'est pas, mais alors pas du tout convaincue par la nourriture proposée par les restaurants de Manchester. "Pour être honnête, je ne recommande aucun restaurant", a-t-elle annoncé sur Instagram. "J'ai essayé de trouver un bon restaurant, mais la nourriture est horrible partout. Impossible de trouver un bon restaurant italien, ou des sushis et plus globalement, des aliments frais. Tout est congelé. Les restaurants de Manchester sont focalisés sur le fait de faire de l'argent sur les boissons et les shots, un peu comme les boîtes de nuit, mais ils ne font pas de nourriture qualitative. Peut-être à Londres, mais à Manchester, rien à recommander. Désolée", a-t-elle écrit, faisant bondir des restaurateurs en colère.

"C'est un endroit où l'on peut bien manger. Des commentaires comme celui-là, alors que la période est difficile, ne sont pas utiles et n'aident pas les restaurants qui essayent de joindre les deux bouts", a par exemple réagi Jay Rayner, un critique culinaire, dans le Sun. D'autres ont pris la mannqeuin pour cible sur les réseaux sociaux, dénonçant son "hypocrisie" ou son "incapacité à chercher quelque chose".