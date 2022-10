Hockey Stars Awards: Les entraîneurs des équipes indiennes désignés Coachs FIH de l'année

(Belga) La Néerlandaise Janneke Schopman et l'Australien Graham Reid, tous les deux aux commandes des équipes nationales indiennes, ont été désignés Coachs de hockey de l'année 2022, a fait savoir jeudi la fédération internationale de hockey (FIH).

Schopman, à la tête de l'équipe féminine depuis l'an dernier, est sacrée pour la 1ère fois de sa carrière, tandis que l'ancien entraîneur des Kookaburra's, coach des Indiens depuis 2019, décroche son 3e trophée, à chaque fois avec l'Inde. Schopman, avec 38,2 points, a devancé l'Allemand Jamilon Mülders, coach des Pays-Bas (28,2), et l'Australienne Katrina Powell, entraîneuse de son pays (19,5). Le Néerlandais Raoul Ehren, qui dirige les Red Panthers, termine 4e (11,2). Chez les messieurs, Reid, avec 31,4 points précède le Néerlandais Jeroen Delmee, coach des Oranje (26,9), tandis que son compatriote Michel van den Heuvel, qui a succédé à Shane McLeod après les JO de Tokyo à la tête des Red Lions, est 3e (20,2). Comme l'an dernier, la razzia indienne se poursuit donc, puisque plus tôt dans la semaine le trophée de la Rising Star (meilleur espoir féminin) est allé à Mumtaz Khan, et les titres de meilleurs gardiens de l'année ont été attribués à PR Sreejesh (messieurs) et Savita Punia (dames). Seul le joueur français de la Gantoise Timothée Clément est parvenu à contrer le système des votes en s'emparant du prix de meilleur espoir masculin. En outre, la FIH a révélé les noms des deux arbitres choisis comme "FIH Umpires" de l'année. Ce sont la Néo-Zélandaise Amber Church, chez les dames, et le Néerlandais Coen Van Bunge. Contrairement aux autres trophées rendus public tout au long de cette semaine, celui de l'Arbitre de l'année n'est pas le résultat des votes des joueurs, des médias et des supporters, mais celui d'un panel d'experts de la FIH. (Belga)