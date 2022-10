Mondial 2022 - Lionel Messi annonce que le Qatar sera "sûrement" son dernier Mondial

(Belga) La capitaine de la sélection argentine et superstar du Paris Saint-Germain Lionel Messi a annoncé que le Mondial 2022 au Qatar serait "sûrement" son dernier Mondial, dans une interview à la chaîne ESPN-Argentine diffusée jeudi.

"C'est mon dernier Mondial. Sûrement. Je me sens bien physiquement, j'ai pu faire une très bonne pré-saison cette année, que je n'avais pas pu faire l'année dernière, c'était essentiel pour arriver où j'en suis, avec un bon état d'esprit et beaucoup d'espoir", a déclaré l'attaquant de 35 ans aux 164 sélections avec l'Albiceleste. L'ancienne star du Barça a encore admis qu'il y avait "de l'anxiété, de la nervosité à l'approche du Mondial. Nous avons hâte d'y être", a-t-il reconnu. Concernant l'équipe d'Argentine du sélectionneur Lionel Scaloni, Messi estime qu'elle est actuellement dans "une bonne passe". "Notre équipe est très forte, mais tout peut arriver. Tous les matches sont extrêmement difficiles. Ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent et les choses ne se passent pas toujours comme prévu". L'Argentine fait-elle partie selon lui des candidats au titre suprême ? "L'Argentine fait toujours partie des favoris en raison de son histoire et de ce qu'elle représente. Mais nous ne sommes pas les seuls favoris, il y a d'autres équipes qui nous sont supérieures", a-t-il jugé. (Belga)