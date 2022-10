Une défaite frustrante: Anderlecht chute en fin de match contre West Ham

Anderlecht a été battu 0-1 par West Ham dans son troisième match du groupe B de la Conference League, jeudi. Gianluca Scamacca (79e) a inscrit l'unique but de la rencontre. West Ham s'envole en tête du groupe avec 9 points, 5 de plus qu'Anderlecht.

Felice Mazzu décidait d'aligner Yari Verschaeren plus haut, aux côtés de Fabio Silva en attaque. Le N.10 mauve et blanc s'illustrait en servant à Fabio Silva le ballon de la première occasion anderlechtoise. Le tir du Portugais finissait cependant dans le dos de Francis Amuzu, sur la trajectoire (17e). Quelques minutes plus tard, Verschaeren traversait tout le terrain balle au pied et frappait des 20 mètres, Alphonse Areola repoussait (24e). Du côté de West Ham, où David Moyes alignait une équipe largement remaniée, le danger venait de l'ailier gauche Saïd Benrahma.

Son premier tir n'inquiétait pas outre mesure Hendrik Van Crombrugge (8e). Son deuxième était dévié en corner par Amadou Diawara (18e). Il envoyait au-dessus sa troisième tentative alors que le but était ouvert après la percée sur la droite et le centre en retrait de Jarrod Bowen (40e). La seconde période démarrait par une nouvelle tentative de Benrahma, captée par Van Crombrugge (53e). Moyes faisait monter deux de ses recrues estivales, Lucas Paqueta et Gianluca Scamacca, à la 69e minute. Les deux joueurs ne mettaient qu'une dizaine de minutes avant de se montrer décisifs: le premier servait le second dans le rectangle, qui trompait Van Crombrugge d'un tir croisé (79e). C'est le premier but encaissé par le gardien anderlechtois dans ce groupe.

Anderlecht réagissait aussitôt, mais Areola repoussait la tête à bout portant de Fabio Silva (84e). Il s'agissait de la dernière possibilité des Mauve et Blanc, qui concèdent leur première défaite dans cette phase de groupes. Les deux équipes se retrouveront déjà jeudi prochain pour le match retour. Au classement, West Ham prend le large avec 9 points. Anderlecht, toujours deuxième, reste bloqué à 4. Dans l'autre rencontre du groupe, Silkeborg a corrigé le FCSB 5-0 et grimpe au troisième rang avec 3 points, dépassant son adversaire du jour (1 point).

Anders Klynge (3e), Kasper Kusk (8e), Nicklas Helenius (35e, sur penalty), Stefan Teitur Thordarson (58e) et Tonni Adamsen (71e) ont marqué les buts danois. Le premier de chacun des huit groupes se qualifient directement pour les huitièmes de finale, le deuxième jouera un barrage contre un club classé troisième de son groupe en Europa League.