Coupe du monde de volley féminin - Le Brésil facile et la Chine bousculée, les prochains adversaires des Belges s'imposent

(Belga) Le Brésil et la Chine ont fait respecter la logique en s'imposant respectivement contre Porto Rico et les Pays-Bas lors de la 2e phase de poules de la Coupe du monde féminine de volley, jeudi à Rotterdam, aux Pays-Bas.

En début de programme, les Brésiliennes n'ont jamais été inquiétées par Porto Rico, signant un autoritaire succès 3-0 (25-11, 25-13 et 25-15). Dans la foulée, la Chine a eu besoin de cinq sets pour écarter les Oranje, portées par le public de l'Ahoy. Les Chinoises se sont finalement imposées 3 sets à 3 (22-25, 25-21, 25-15, 18-25 et 15-12) au terme d'un jeu décisif tendu. Mercredi, la Belgique a parfaitement bien réagi après sa défaite enregistrée mardi contre le Japon en s'imposant en trois sets contre l'Argentine (25-16, 25-23, 25-23). Les troupes de Gert Vande Broek croiseront la route du Brésil (FIVB 3), vice-champion olympique, samedi (17h). Les Belges ponctueront cette 2e phase contre la Chine (FIVB 5) dimanche (12h30), toujours à Rotterdam. Au classement, la Belgique est 4e avec 15 points, derrière l'Italie (19), la Chine (17) et le Brésil (17). Suivent le Japon (15), les Pays-Bas (13), Porto Rico (6) et l'Argentine (5). Les quatre premiers de cette nouvelle poule iront en phase finale à élimination directe, à Apeldoorn et Gliwice. Les quarts de finale se joueront le 11 octobre, les demi-finales les 12 et 13 octobre et les finales le 15 octobre. Dans la 2e phase de poules, qui se déroule jusqu'à dimanche à Rotterdam et à Lodz, les quatre équipes du groupe A issues du 1er tour (Belgique, Italie, Pays-Bas et Porto-Rico) se retrouvent dans un nouveau groupe de huit avec les quatre qualifiés du groupe D (Chine, Japon, Brésil et Argentine). Les résultats de la 1re phase de poules sont conservés. (Belga)