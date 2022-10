Conference League - L'entraîneur de Djurgardens jubile après la victoire à Gand

(Belga) Soutenu par quelque 2.000 supporters, le club suédois Djurgardens est venu prendre trois points à Gand. Les Suédois sont rentrés chez eux plus que satisfaits après cette victoire 0-1 à la Ghelamco Arena.

"Je m'attendais à un match difficile, et il l'a été", a commencé l'entraîneur Kim Bergstrand. "La Gantoise a joué de manière très compacte et a essayé de prendre le jeu à son compte dès le coup d'envoi. Si on regarde juste leur budget et leurs joueurs, ils sont définitivement une meilleure équipe que la nôtre. Le fait d'être venus ici pour gagner me satisfait grandement. Je peux être fier de mes joueurs". "Nous nous débrouillons super bien dans notre propre championnat et nous allons faire de même en Conference League. Notre défense a joué très fort, mais ce serait une injustice pour le reste de l'équipe si je n'applaudissais pas aussi leur performance. Nous avons été très efficaces." (Belga)