Ni femme, ni enfant au Qatar: la nouvelle mesure forte de la fédération danoise pour la Coupe du monde

Le Danemark semble bien décidé à faire passer ses messages pendant la Coupe du monde. La fédération avait d'abord dévoilé des maillots très sobres, dont un en noir, symbole du deuil en hommage aux milliers d'ouvriers qui ont perdu la vie sur les chantiers liés à l'organisation de ce tournoi. Une fédération qui ne cache pas son scepticisme sur la légitimité d'organiser une Coupe du Monde au Qatar.

Pour continuer à protester, il a été annoncé que les joueurs n'auront pas le droit d'inviter leur famille sur place pendant la compétition. Le tout pour ne pas faire de faveur financière au pays hôte. "Le DBU et son conseil d’administration ont décidé de minimiser les déplacements au Qatar. Nous ne voulons pas contribuer à générer des profits en faveur du Qatar. En conséquence, nous avons décidé de minimiser les déplacements et réduire autant que possible les voyage", confirme Jakob Hoyer, le responsable communication de la fédération, dans Ekstra Bladet.

Les officiels du conseil d'administration devront aussi limiter leur présence sur place, tandis que les sponsors et le personnel ne se rendront pas au Qatar.