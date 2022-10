Le Club de Bruges se lance dans la vente de légumes (vidéo)

Le Club de Bruges a décidé de se lancer dans un nouveau business. Si l'on connaît son aventure footballistique, avec encore des performances de haut vol en Ligue des Champions cette saison, on va désormais pouvoir découvrir le Club de Bruges... dans les box de légumes. C'est ce que vient d'annoncer le club, qui lance l'initiative "Boeren voor Boeren".

L'idée est relativement simple: des agriculteurs locaux s'associent au Club pour vendre des box communes, comprenant plusieurs légumes. Ces dernières seront proposées lors de chaque match aux abords du stade. "Tous les légumes sont cultivés à quelques kilomètres du stade par des agriculteurs locaux et sont vendus directement et sans intermédiaire aux supporters. Une manière originale de soutenir les petits agriculteurs qui sont en difficulté dans le contexte économique actuel", annoncent-ils dans un communiqué. "Les supporters ont accès à des aliments plus sains et plus saisonniers, les agriculteurs locaux trouvent une source de revenus complémentaire et le Club reste en contact avec ses racines", concluent-ils.

La première vente sera proposée au stade samedi.