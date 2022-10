Elle a démonté les restaurateurs: Pep Guardiola chambre un de ses joueurs après le bad buzz de sa femme (vidéo)

Ilkay Gündogan et sa compagne, Sara Arfaoui, font beaucoup parler d'eux ces dernières heures. En cause, une story partagée par Sara sur Instagram, dans laquelle elle affirme qu'aucun restaurant n'est bon à Manchester, les critiquant sur la qualité de leurs aliments et sur leur tendance à vouloir faire de l'argent. Des commentaires qui font du bruit sur les réseaux sociaux, notamment en Angleterre.

L'entraîneur de Gündogan, Pep Guardiola, possède un restaurant à Manchester. Il a donc été interrogé sur cette sortie. Et comme on le pressentait, le Catalan a décidé de répondre par l'humour. "Ce que je n'apprécie pas, c'est qu'il ne soit toujours pas venu à mon restaurant. Il ne jouera plus une seule minute jusqu'à la fin de la saison !", a-t-il rigolé, avant de l'inviter dans son établissement. "Il y mangera bien", a poursuivi Guardiola.

Le rendez-vous est pris !