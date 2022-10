Nouveau doublé familial pour Uta et Hifumi Abe

(Belga) Uta Abe et son sœurHifumi Abe, champions olympiques à Tokyo l'année dernière, ont de nouveau réalisé un incroyable doublé familial en étant tous deux sacrés champions du monde de judo, vendredi à Tachkent.

Uta Abe a battu en finale des -52 kg la Britannique Chelsie Giles, championne d'Europe en titre. Sa seule vraie frayeur de la journée est venue de sa demi-finale contre la Française Amandine Buchard, qui n'est pas passée loin de la victoire lors de la prolongation. A 22 ans, elle décroche ainsi son troisième titre mondial après 2018 et 2019. Quelques minutes après son sacre, son grand frère Hifumi, 25 ans, s'est également imposé pour la troisième fois, dominant en finale des -66 kg son compatriote Joshiro Maruyama. Le frère et la sœur ont donc réussi leur incroyable pari de ramener deux médailles d'or le même jour, comme aux Jeux Olympiques de Tokyo l'an passé et comme aux Mondiaux-2018 de Bakou. Après deux journées de compétition dans la capitale de l'Ouzbékistan, le Japon compte déjà quatre titres sur quatre possibles, après ceux de Natsumi Tsunoda (-48 kg) et Naohisa Takato (-60 kg) jeudi. Résultats de la deuxième journée des Championnats du monde de Tachkent: Hommes: -66 kg: 1. Hifumi Abe (Jap) 2. Joshiro Maruyama (Jap) 3. An Baul (CdS) 3. Denis Vieru (Mol) Femmes: -52 kg: 1. Uta Abe (Jap) 2. Chelsie Giles (G-B) 3. Distria Krasniqi (KOS) 3. Amandine Buchard (Fra) (Belga)