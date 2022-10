WTA Monastir - Claire Liu écarte la N.2 mondiale Ons Jabeur devant son public et attend Elise Mertens

(Belga) Tout le public amassé autour du court central du Jasmin Open attendait une autre issue mais c'est bel et bien Claire Liu, 73e mondiale, qui a validé son ticket pour le dernier carré du tournoi de tennis WTA 250 de Monastir (dur/251.750 dollars). L'Américaine de 22 ans est venue à bout de la coqueluche locale Ons Jabeur, 2e mondiale, vendredi soir en Tunisie. La Californienne s'est imposée 6-3, 4-6, 6-4 après 2h26 de match.

Après deux premiers matches sans aucun souci, Jabeur, finaliste de Wimbledon et de l'US Open cette saison, a connu une rencontre plus compliquée. En délicatesse sur son service, la Tunisienne a concédé six breaks. Liu, récente quart-de-finaliste à Tokyo, pourrait défier Elise Mertens (WTA 42) en demies si la Belge venait à écarter la Japonaise Moyuka Uchijima (WTA 124) dans la foulée. La première demi-finale opposera la Française Alizé Cornet, 37e mondiale, à la Russe Veronika Kudermetova (ATP 12). Le tournoi de Monastir, qui fait sa première apparition au calendrier WTA, est le 2e tournoi du circuit professionnel féminin organisé en Afrique, après celui de Rabat au Maroc.