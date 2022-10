"A fond!": un nouveau magazine pour parler sport aux 7-11 ans

Le magazine "A fond!" vient de faire ses premiers pas en librairie avec la volonté de parler de tous les sports aux filles et garçons en école primaire qui n'avaient pas jusqu'à présent leur journal.

La première édition de ce bimestriel de 60 pages a mis "Julian Alaphilippe, super héros du vélo" en couverture, explique tout sur le basket 3X3, fait raconter "sa vie de navigatrice" à Samantha Davies et visiter les moindres recoins de son bateau.

Courrier des lecteurs mais aussi défi sport, comme "écrire avec son corps" avec frères, soeurs et amis et former des lettres de l'alphabet, ce magazine très interactif a été créé par une ancienne journaliste de l'Equipe et, en plus des photos, est illustré par une dessinatrice de bande dessinée. Il est en vente en librairie ou sur le site afondlemag.fr.