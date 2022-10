C'est chaud: un site porno propose une somme colossale pour renommer le stade d'Everton

Le club d'Everton est en train de préparer ses supporters à se rendre dans un Goodison Park flambant neuf. Le nouveau stade, qui comprendra 53.000 places, ouvrira normalement pour la saison 2024-2025. Et pour financer ces travaux importants, le club mise sur la vente des droits liés au naming du stade. Si l'appel d'offres est lancé, un des candidats sème le trouble chez les Toffees.

Et pour cause, puisqu'il s'agit, ni plus ni moins, que d'un site pour adulte, spécialisé dans les contenus live. Stripchat, basé aux États-Unis, a annoncé son intention de faire une offre de 227 millions d'euros, sur 10 ans, pour renommer le stade Stripchat Sustainability Stadium. Dans le projet annoncé figurent des mesures pour en faire une enceinte neutre en carbone pour en faire un stade "progressiste, responsable et durable", annonce Max Bennett, le vice-président de Stripchat dans Prolific North. Stripchat promet aussi des événements en lien avec la sexualité, notamment pour faire de la sensibilisation.

L'offre, alléchante, devrait arriver sur la table du club anglais dans les prochaines semaines.