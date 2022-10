Mondiaux de judo: triste et en colère, Cysique tombe au troisième tour

Vice-championne olympique en -57 kg à Tokyo l'an passé, Sarah-Léonie Cysique n'a pas réussi à passer le troisième tour des Championnats du monde de judo, samedi à Tachkent, un résultat qui l'a rendue "triste" et "énervée" contre elle-même.

Cysique a été battue par l'Ukrainienne Daria Bilodid, double championne du monde en -48 kg et montée de deux catégories après les JO l'an passé. Elle s'est inclinée aux pénalités en prolongation face à la native de Kiev, qui se distingue des autres judokates par une silhouette élancée atypique (1,72 m).

C'est une grande déception pour la Française, 4e mondiale, qui visait un nouveau podium après une médaille d'argent aux JO de Tokyo l'an passé puis aux Championnats d'Europe fin avril.

"J'ai beaucoup de colère contre moi. C'est comme si je faisais tout pour y arriver, j'essaye de m'entraîner, de faire des ajustements et malgré tout ça, j'ai l'impression qu'il me manque toujours quelque chose", a-t-elle déclaré entre deux sanglots. "Je suis énervée contre moi-même et je suis triste que la compétition s'arrête maintenant et que je ne sois pas sur le podium."

Malgré les encouragements sonores de l'équipe de France, Romane Dicko en tête, Sarah-Léonie Cysique, qui a expliqué avoir été tétanisée au niveau des bras au cours du combat, n'a pas été en mesure de déclencher des attaques fortes face à l'Ukrainienne de 21 ans.

"Au niveau des jambes et du cardio, ça allait, mais c'était vraiment les bras. Je ne pouvais pas fermer la main. J'ai essayé de faire avec les moyens du bord mais je n'y arrivais pas", a-t-elle reconnu.

Exemptée de premier tour, elle avait pourtant commencé la journée par un combat sérieux face à l'Allemande Pauline Starke, s'imposant par waza-ari. Elle devra désormais se remobiliser pour l'épreuve par équipes mixtes prévue jeudi.

- Une seule médaille pour les Bleus -

"Il ne faut pas s'arrêter là, même si c'est dur, elle va repartir au boulot et elle fera mieux la prochaine fois. Il y a les équipes dans quelques jours donc elle n'a pas le choix", a estimé son entraîneure Séverine Vandenhende, qui a tout de même souligné que l'Ukrainienne "aurait pu être sanctionnée" davantage par l'arbitrage.

Après trois jours de compétition, l'équipe de France ne compte qu'une médaille, le bronze d'Amandine Buchard en -52 kg vendredi, puisque les deux autres représentants français du jour, Joan-Benjamin Gaba et Benjamin Axus, ont été éliminés prématurément en -73 kg.

Opposé à un "gros client", Gaba, qui à 21 ans participait à son premier championnat international chez les séniors, a été sorti au deuxième tour.

Face au Japonais Soichi Hashimoto, champion du monde 2017 de dix ans son aîné, Gaba a montré beaucoup d'agressivité mais, à l'image de Cysique, n'a pas pu produire des attaques franches. Il s'est incliné au cours du Golden score en écopant d'une troisième pénalité.

Un peu plus tôt, Benjamin Axus avait lui été sorti dès le premier tour, incapable de s'exprimer au cours de son combat contre le modeste Tadjik Behruzi Khojazorda.

Dimanche, Manon Deketer et Alpha Djalo défendront leurs chances en -63 kg et -81 kg respectivement.