Mondial-2022: la liste des Bleus dévoilée le 9 novembre à 20h sur TF1

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps dévoilera sa liste pour le Mondial-2022 le mercredi 9 novembre au journal de 20h00 de TF1, diffuseur de l'épreuve, a annoncé samedi la chaîne française.

Comme à son habitude ces dernières années, c'est sur le plateau de la chaîne partenaire des Bleus que Deschamps égrènera les noms des joueurs convoqués pour la compétition majeure du football mondial.

"Dans le cadre du journal télévisé de 20h00 présenté par Gilles Bouleau, Didier Deschamps dévoilera en direct la liste des joueurs retenus pour cet événement qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre au Qatar", a écrit TF1 dans un communiqué.

Le patron des champions du monde français peut sélectionner entre 23 et 26 joueurs pour la compétition, avec obligatoirement trois gardiens de but. La liste doit être soumise officiellement au plus tard le 14 novembre, selon la Fifa.

Les Bleus, tenants du titre, se réuniront dans leur centre d'entraînement de Clairefontaine (Yvelines) à partir du 14 novembre, avant de s'envoler le 16 pour le Qatar. Leur Coupe du monde débutera le 22 face à l'Australie, à 20h00, heure de Paris.

En cas de blessure ou de maladie de dernière minute, un joueur peut être remplacé par un autre jusqu'à 24 heures avant le premier match de chaque sélection, selon les règlements de la Fifa.

Quelques jours avant son annonce de liste, le 21 octobre au plus tard, Deschamps aura déjà soumis à la Fifa une pré-liste élargie, pouvant aller jusqu'à 55 joueurs, au sein desquels il désignera les 23, 24, 25 ou 26 élus.

Les contours de la liste de l'équipe de France dépendront très largement du retour des actuels blessés: lors du derniers rassemblement des Bleus, en septembre, Deschamps avait comptabilisé une quinzaine d'absences plus ou moins longues, parmi lesquelles le capitaine Hugo Lloris, les frères Lucas et Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, N'Golo Kanté, Paul Pogba ou encore Karim Benzema.

Après leur entame contre les Australiens, les champions du monde ont rendez-vous contre le Danemark le 26 novembre et la Tunisie le 30 novembre, en clôture de la phase de groupes.