Mondiaux de tennis de table par équipes: Les Chinoises dominent les Japonaises en finale

(Belga) La Chine n'a pas fait de détails en finale des Mondiaux par équipes de tennis de table samedi à Chengdu, en Chine : les Chinoises ont surclassé les Japonaises 3 à 0.

Sun Yingsha a remporté le premier match 3 à 0 face à Miyu Nagasaki, imitée ensuite par Wang Manyu face à Mimo Ita (3-1) et Chen Meng face à Miyuu Kihara (3-0). En demi-finales, la Chine et le Japon avaient battu respectivement Taïwan (3-0) et l'Allemagne (3-0), ces deux pays terminant 3e ex aequo de ces Mondiaux. Chine et Japon se retrouvaient en finale de cette épreuve pour la quatrième édition consécutive. La Chine était la grande favorite d'une épreuve féminine par équipes qu'elle a remportée à 21 reprises, en 23 éditions, depuis sa création en 1975. La finale masculine opposera dimanche la Chine à l'Allemagne. Les Mondiaux par équipes de tennis de table sont le premier grand événement sportif organisé en Chine depuis les Jeux olympiques d'hiver en février. À l'instar des JO-2022, ces championnats du monde se sont déroulés en "boucle fermée", afin de respecter la politique stricte du "zéro Covid" toujours en vigueur en Chine. (Belga)