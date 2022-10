Shorttrack: Hanne Desmet remporte le Dutch Open, sa première victoire de la saison

(Belga) Hanne Desmet a remporté le Dutch Open de shorttrack, sa première victoire de la saison. Médaillée de bronze des derniers Jeux Olympiques d'hiver, elle a remporté le 1 500 mètres samedi à Heerenveen, aux Pays-Bas.

Desmet, 25 ans, a devancé de 12 millièmes Xandra Velzeboer, considérée comme le plus grand talent du shorttrack féminin néerlandais. Elles ont chacune remporté leur demi-finale. Une autre patineuse oranje, Selma Poutsma, a terminé 3e. Velzeboer a remporté le 500 mètres, distance sur laquelle Desmet a été disqualifiée vendredi. Stijn Desmet, 24 ans, a terminé troisième du 1 500 mètres derrière les Néerlandais Jens van 't Wout, ensuite vainqueur du 500 mètres, et Friso Emons. Le relais mixte belge, composé de Hanne et Stijn Desmet, Ward Pétré et Tineke den Dulk, a remporté sa demie (2 000 mètres) contre la France. En finale, les Belges affronteront la France et deux équipes néerlandaises. Le nombre de disqualifications est particulièrement élevé sur l'anneau de la Thialf Arena en raison des nouvelles règles de l'ISU, la fédération internationale de patinage. En effet, un faux départ est synonyme d'exclusion directe et aucun mouvement n'est autorisé sur la ligne de départ. (Belga)