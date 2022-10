Challenge Tour - Mivis recule à 36e place dans les Cornouailles, Ulenaers 58e

(Belga) Christopher Mivis occupe la 36e place partagée du British Challenge de golf (Challenge Tour/230.000 livres), après le 3e tour disputé sur le parcours du St. Million Estate, samedi dans les Cornouailles, en Angleterre.

Vingt-sixième après le deuxième tour, le Limbourgeois de 33 ans a rendu une carte de 73 coups, soit un au-dessus du par, après un eagle, un birdie, deux bogeys et un double bogey. Mivis, 21e de l'Open de Provence la semaine dernière, figure un coup au-dessus du par et pointe à onze longueurs de la tête, occupée par l'Anglais Matthew Baldwin. Ce dernier compte un coup de moins que le Néo-Zélandais Daniel Hillier, qui a joué 66 samedi. Second Belge à avoir passé le cut dans l'ouest de l'Angleterre, Kristof Ulenaers a joué 73 (+1) samedi grâce à quatre birdies, trois bogeys et un double bogey. Il occupe la 58e place partagée (+5). (Belga)