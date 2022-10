Qualifications Mondial 2024 de futsal - La Belgique battue en Géorgie

(Belga) La Belgique a été battue par la Géorgie (4-2) lors de son 2e match dans le groupe 2 des qualifications pour la Coupe du monde de futsal 2024, samedi à Tbilissi.

Après une large victoire mercredi contre l'Autriche (11-0), les Diables Rouges Futsal avaient l'occasion de déjà faire une bonne opération comptable en cas de victoire dans la capitale géorgienne. Après l'ouverture au score des locaux via Bynho (19:19) juste avant la pause, la Belgique est revenue à la marque grâce à Omar Rahou (22:00). Après l'exclusion du gardien belge Dries Vrancken, la Géorgie a ajouté deux buts grâce à Fernando (24:58) et Roninho (26:10). Les troupes de Karim Bachar y ont cru quand Soufian El Fakiri (36:44) a fait 3-2 à quelques minutes du terme mais Thales (38:47) a sonné le glas des espoirs belges (38:47). Au classement, Belges et Géorgiens comptent trois points mais la Géorgie doit affronter l'Autriche mercredi. Les Diables Rouges Futsal iront ensuite en Autriche et le 4 mars 2023 et recevront la Géorgie le 7 mars. Les douze vainqueurs de groupe et les quatre meilleurs deuxièmes sont directement qualifiés pour le Tour Elite, un stade que la Belgique n'était pas parvenue à atteindre les qualifications pour le Mondial 2021. Les autres deuxièmes joueront eux un barrage pour les quatre derniers tickets pour le Tour Elite. Le pays hôte du Mondial 2024 n'est pas encore connu. En 2021, le Portugal avait remporté l'édition organisée en Lituanie après sa victoire 2-1 contre l'Argentine en finale.